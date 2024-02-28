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AK Parti'nin İzmir adayı Dağ: Evlatlarımıza 10 bin lira destek ödemesi yapacağız

Gaziemir ilçesindeki tekstil fabrikalarında işçilerle bir araya gelen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'İzmir'den üniversite sınavını kazanan evlatlarımıza ilk başladığı yıl, can suyu olması için 10 bin lira destek ödemesi yapacağız. Bunu da hep birlikte sağlayacağız.' dedi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
AK Parti'nin İzmir adayı Dağ: Evlatlarımıza 10 bin lira destek ödemesi yapacağız
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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Gaziemir ilçesindeki tekstil fabrikalarında işçilerle bir araya geldi.

Sarnıç Mahallesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Dağ, üretim tesislerine girerek işçilerle sohbet etti.

Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, yıllarca milletvekili olarak İzmir'e hizmet ettiğini hatırlattı.

Şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu belirten Dağ, "Artık bize yeni bir hizmet etme durumu doğdu. Bugüne kadar bir hikaye yazdık. Artık 1 Nisan'dan sonra sizlerle beraber bir destan yazma zamanı. 1 Nisan'dan sonra hep birlikte destan yazacağız." dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda önemli projelerinin olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"İzmarketler oluşturarak, dezavantajlı mahallelerimizde yaşayan kardeşlerimizin buralardan istifade etmelerini sağlayacağız. Hepinizin evladı vardır. Evladınız üniversiteyi kazandığında ilk başlarken 'Maliyeti nasıl karşılayacağım?' diye düşünmüşsünüzdür. İzmir'den üniversite sınavını kazanan evlatlarımıza ilk başladığı yıl, can suyu olması için 10 bin lira destek ödemesi yapacağız. Bunu da hep birlikte sağlayacağız."

Seçimlerden sonra çok çalışacaklarını kaydeden Dağ, "İzmir'de iş yaptıkça, tabii ki mırıldanmalar olacak. Benim özellikle 1 Nisan'dan sonra tüm emekçi kardeşlerimin bize sonuna kadar destek olacağından şüphem yok. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan da fabrika çalışanlarından destek istedi.

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