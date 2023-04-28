Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegovic'in oğlu olan Bakir İzzetbegovic, AK Parti İstanbul Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Seven Sevilir" adlı çalışmaya sosyal medyada paylaştığı video ile destek verdi.

İzzetbegovic yaptığı paylaşımda "Sevilir, kardeş Recep Tayyip Erdoğan çok sevilir" ifadelerinde bulundu.

"BU YÜZYILIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Bakir İzzetbegovic'in paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişte söylediği sözlerde yer aldı.

Videoda İzzetbegovic'in; "Hadiste söylendiği gibi her yüzyılda bir Allah milletine dinini hatırlatacak bir kişi gönderir. Gönderdiği zaman ona yardımda eder. Yardım ettiği zamanda onu kimse yenemez. Biz Boşnakların Aliya İzzetbegovic'i vardı. Sizde de şimdi Allah'ın gönderdiği biri var. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri de hatırlatıldı.