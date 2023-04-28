İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4533
  • EURO
    21,4875
  • ALTIN
    1243.59
  • BIST100
    4593.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'nin kampanyası Bosna Hersek'te yankı buldu... İzzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a destek
Güncel

AK Parti'nin kampanyası Bosna Hersek'te yankı buldu... İzzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a destek

AK Parti İstanbul'un yaptığı #SevenSevilir kampanyası Bosna Hersek'te yankı buldu. İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek akımına katıldı.

28 Nisan 2023 Cuma 17:30 - Güncelleme:
AK Parti'nin kampanyası Bosna Hersek'te yankı buldu... İzzetbegoviç'ten Başkan Erdoğan'a destek
ABONE OL

Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegovic'in oğlu olan Bakir İzzetbegovic, AK Parti İstanbul Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Seven Sevilir" adlı çalışmaya sosyal medyada paylaştığı video ile destek verdi.

İzzetbegovic yaptığı paylaşımda "Sevilir, kardeş Recep Tayyip Erdoğan çok sevilir" ifadelerinde bulundu.

"BU YÜZYILIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Bakir İzzetbegovic'in paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişte söylediği sözlerde yer aldı.

Videoda İzzetbegovic'in; "Hadiste söylendiği gibi her yüzyılda bir Allah milletine dinini hatırlatacak bir kişi gönderir. Gönderdiği zaman ona yardımda eder. Yardım ettiği zamanda onu kimse yenemez. Biz Boşnakların Aliya İzzetbegovic'i vardı. Sizde de şimdi Allah'ın gönderdiği biri var. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri de hatırlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.