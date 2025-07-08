AK Parti'nin Kızılcahamam kamp programı belli oldu!

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılcahamam kamplarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve dünya siyasetine önemli mesajlar verdiği bir zemin olduğunu ifade etti.

"Milletimizin bize ilettiği her türlü öneri, görüş ve talebin uçtan uca masaya yatırıldığı bir istişare zemini sunuyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle yürütülen bu buluşmalar, hem parti politikalarımızı hem de hükümet uygulamalarını güçlendiren sonuçlara ulaşmamıza katkı sağlıyor." diyen İnan, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana reform siyasetini merkeze aldığını vurguladı.

AK Parti'nin Türk siyasetine birçok yenilik kazandırdığına dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Girmiş olduğumuz tüm genel seçimlerden AK Parti birinci parti çıktıysa ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiğimiz genel seçim sonuçlarından onca hükümet kurduysak, bunda istişarenin çok büyük bir önemi var, reform siyasetimizin çok büyük bir önemi var. Türkiye'ye kazandırdığımız yapısal dönüşümlerin çok büyük bir önemi var. Bu da hiç şüphesiz parti kurullarımızın bu bir araya gelişlerinde elde ettiği istişare zeminlerinden kaynaklanıyor. Tabii buradaki en büyük kararlılık, bu görüşlerin, fikirlerin, elde ettiğimiz çalışmaların hızla politikaya dönüştürülmesinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığında saklı."

Bu yılki kampın önceki yıllardan farklı bir formatta gerçekleştirileceğini belirten İnan, AK Parti'nin değişimlerin ve dönüşümlerin partisi olduğuna vurgu yaptı.

İnan, kamp programında yapılan değişikliği şöyle açıkladı:

"Hiç şüphesiz biz bu bir araya gelişlerimizde milletimiz için ve partimiz için verimliliği en yüksek ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Her bir katılımcımızın, özellikle milletimizin sorunlarıyla ilgili, gençlerimizin sorunlarıyla ilgili, kadınlarımızın, esnafımızın, her seçim bölgesindeki konuları en iyi şekilde irdelemek amacıyla çokça panel, çokça soru ve cevabın yer alacağı, Kabine üyelerimiz ve tüm katılımcıların oldukça verimli istişare gerçekleştirmeleri için 'güvenlik', 'toplum', 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlığı altında bu konuları ele alacağız. Öte yandan tabii biz kampımızdan bir gün önce kampımızın tüm katılımcılarıyla, 2025 ve 2026 yılında daha güçlü bir politika inşası için önümüzdeki bir sene içerisinde yapacağımız tüm çalışmaları planlamak için Stratejik Plan Çalıştayı'nı cuma günü gerçekleştireceğiz."

- "MİLLETİN GÜCÜYLE SINIRLARI AŞAN LİDERLİK"

Kampın bu yılki sloganının "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendiğini ifade eden İnan, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 24'üncü yılını kutlayacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıdemli liderliği ile bölgesel ve küresel meselelerdeki diplomatik başarısına vurgu yapıldığının altını çizdi.

İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' başlığı altında kampımıza 'Bismillah' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün liderlik diplomasisi içerisinde Rusya-Ukrayna krizinden tutun Karabağ'a kadar, Kıbrıs meselesinden tutun diğer meselelere kadar ortaya koyduğu liderlikleri dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılıyor. Bu noktada bizi güçlendiren aziz milletimizin gücü, bu zamana kadar partimize verdiği milletimizin yoğun desteği. Bu güçle beraber Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomaside öncü durumda. Dünyanın içinde bulunduğu kangrenleşmiş tüm sorunlara çözüm odağı olarak ülkemiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın meşveretine başvurduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu bizler ve gençler için büyük bir gurur kaynağıdır."

- KAMPA ÖZEL APLİKASYON

Üç gün sürecek kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.

İnan, "Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak." diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.