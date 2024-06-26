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Güncel

AK Parti'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, 'Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek.' dedi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
AK Parti'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor
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Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanı'mıza hem Grup Başkanı'mıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya da "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi." yanıtını verdi.

  • sahipsiz hayvanlar
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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