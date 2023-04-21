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Güncel

AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna silahlı saldırı!

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.

AA21 Nisan 2023 Cuma 23:56 - Güncelleme:
AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna silahlı saldırı!
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Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirten Kabaktepe, "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- AK PARTİ BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANI TUNA'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

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