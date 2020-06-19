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Güncel

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın TBMM Başkan adayını canlı yayında açıkladı. Bostancı, 'Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz.' dedi.

19 Haziran 2020 Cuma 16:54 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:14
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AK Partili Bostancı, "AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'tur. MHP aday çıkarmayacak ve Şentop'u destekleyecektir. 7 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz' açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop yeniden aday gösterilmesine ilişkin, Hayırlı olsun Cenab-ı hak mahcup etmesin bu süreçte" dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı.

Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.

Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Bu sefer Osmaniye'de bir odunlukta görüldü!

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