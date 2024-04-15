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Güncel

AK Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde AK Parti'nin grup başkanvekilliğinde görev değişimi yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Zeynel Abidin Okul getirildi.

15 Nisan 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
AK Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu
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Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir."

Öte yandan Tevfik Göksu ise İBB Meclisi'nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak.

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