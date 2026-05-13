  AK Parti'ye geçen Burcu Köksal coşkuyla karşılandı: Yeni bir döneme adım attık
Güncel

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal coşkuyla karşılandı: Yeni bir döneme adım attık

Dün gerçekleştirilen tören ile AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşlara seslendiği konuşmasında, 'Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim' dedi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni gerçekleştirildi.

Köksal, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'a daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

Bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlere, kadınlara yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceklerini belirten Köksal, şöyle konuştu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin konuşma yaptı.

Köksal ve beraberindekiler, törenin ardından belediye binasına geçti.

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

