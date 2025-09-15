İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

AK Parti'ye geçmesini hazmedemedi! CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e sosyal medyadan hakaretler yağdıran CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
AK Parti'ye geçmesini hazmedemedi! CHP'li başkan gözaltına alındı
ABONE OL

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

  • CHP istifa
  • AK Parti katılımı
  • Özlem Vural Gürzel
  • Emre Mert Kılıç
  • hakaret
  • oğaltına alındı
  • Belediye Başkanvekili
  • Beykoz
  • CHP Beykoz

