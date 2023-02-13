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AK Part'li Kurtulmuş'tan çirkin algıya tepki: Bu siyasi yağmacılıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyada çıkan çirkin algı hakkında açıklamada bulundu. Kurtulmuş, depremzedelerin yaralarını sarmak için Şanlıurfa'da kurulan çadırkenti ziyaret etmişti. Depremzedelerle yaptığı görüşme sonrasında çekilen bir fotoğraf hakkında çıkan paylaşımlara tepki gösteren Kurtulmuş, 'Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır' dedi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
AK Part'li Kurtulmuş'tan çirkin algıya tepki: Bu siyasi yağmacılıktır
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadırkente ziyarette bulundu. Çadırkentte çekilen fotoğraf hakkında çıkan dezenformasyona ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır." dedi.

"SİYASİ YAĞMACILIKTIR"

Depremzedelerle yaptığı görüşme sonrasında çekilen bir fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır" diye açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken, kurtarma çalışmaları 8. günde hız kesmeden devam ediyor.

"HALKIMIZ DOĞRUSUNU TAKDİR ETMEKTEDİR"

Depremin yaralarını sarmak adına Şanlıurfa'da kurulan çadırkente ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un bölgede çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fotoğrafa gelen eleştiriler sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir felaketin acılarını sarmak için ilk andan itibaren milletçe mücadele ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor.

Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır. Halkımız doğrusunu takdir etmektedir."

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