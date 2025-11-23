İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4604
  • EURO
    48,8993
  • ALTIN
    5546.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akademik kariyer için kritik gün: 2025-ALES/3 tamamlandı
Güncel

Akademik kariyer için kritik gün: 2025-ALES/3 tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 yılının üçüncü ALES oturumu, 81 ildeki 92 sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapıldı.

AA23 Kasım 2025 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Akademik kariyer için kritik gün: 2025-ALES/3 tamamlandı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) yapıldı.

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 163 bin 999 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2025-ALES/3 sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

  • ALES 2025
  • ÖSYM sınavı
  • 92 sınav merkezi

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.