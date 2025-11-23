Akademik kariyer için kritik gün: 2025-ALES/3 tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) yapıldı.

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 163 bin 999 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2025-ALES/3 sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.