Akademik personel olma şartları! 2019 akademik personel olmak için aranan şartlar nelerdir?

Akademik Personel olmak için gereken şartlar neler? 2019 akademik personel olmak için aranan şartlar nelerdir? Akademik personel olmak isteyen adaylar bu sorulara yanıt arıyor. Üniversitelerde görev alabilmek için Akademik Personel kadrosuna girebilmek gerekiyor. Akademi personeli olabilmek için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek ve ilgili bölüm için gerekli sınav not ortalamasına sahip olmak. ALES sınavına da, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. İşte haberimizin detayları...

AKADEMİK PERSONEL NEDİR?

Üniversitenin her kademesindeki, eğitimden sorumlu, Profesör, Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi gibi unvanlar taşıyan, akademik unvana sahip kişilere akademik personel denir. Akademik kadroda yer alan unvanlar nedir?

Öğretim Elemanları

Tüm akademik personele Öğretim Elemanları denir ve Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör kadrolarını içinde barındırır.

Öğretim Üyesi

Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrosunda bulunan kişiler öğretim üyesidir ve doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşurlar.

Öğretim Görevlisi

Yüksek lisans ya da doktora şartı olmadan üniversitelerin özellikle Meslek Yüksek Okullarında ders verenlere denir.

Araştırma Görevlisi

Yüksek lisans ya da doktora eğitimi aşamasındaki kişilerin yer aldığı kadrodur.

Uzman

Üniversitelerdeki çeşitli birimlerde uzmanlık gerektiren bölümlerde görevli kişilere verilen unvandır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için girilmesi gereken ALES'e; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

AKADEMİK PERSONEL OLMA ŞARTLARI

Üniversitelerde görev alabilmek için Akademik Personel kadrosuna girebilmek gerekiyor. Peki, Akademik Personel olmak için gereken şartlar neler? Tercih edilecek her unvanın kendi içerisinde farklı şartları olsa da genel kabul şu şekilde:

Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek ve ilgili bölüm için gerekli sınav not ortalamasına sahip olmak.

Yabancı dil sınavına (YDS) girmek,

Ales, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata girmek,

Akademik unvan kademesinde yükseliş için ilgili mevzuatta belirtilen akademik yeterlilik şartlarına sahip olmak.