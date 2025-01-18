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Akademisyenden İslam'a saygısızlık! Hakkında işlem başlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) görevli bir akademisyenin İslamiyet'i aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edildi. RTEÜ'den yapılan açıklamada akademisyenin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Akademisyenden İslam'a saygısızlık! Hakkında işlem başlatıldı
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RTEÜ tarafından yapılan açıklamada hakkında 'Dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edilen' Eğitim Fakültesinde görevli akademisyenin görevden uzaklaştırılarak hakkında işlem başlatıldığı duyuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Tolu'ya ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada hızla yayıldı. Ses kaydında konuşan ve Tolu olduğu iddia edilen şahıs İslamiyet'e ve müslümanlara ağır hakaretlerde bulunarak öğrencilere 'Sizin tanrınız Arap, Türk değil' şeklinde ifadeler kullanıyor. Durumu okul yönetimine öğrencilerin bildirmesi üzerine Tolu'nun üniversitedeki görevine son verilerek açığa alındı. Aynı zamanda şahıs hakkında soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin, Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de Hukuk Servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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