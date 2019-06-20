Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.