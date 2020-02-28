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Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı.' dedi.

28 Şubat 2020 Cuma12:01 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı.

Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir.

İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.

Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

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