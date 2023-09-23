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Akar uyuşturucu tehlikesine dikkat çekti: Milli bir felaket

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, uyuşturucunun milli bir felaket olduğunu söyledi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Akar uyuşturucu tehlikesine dikkat çekti: Milli bir felaket
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Akar, Yeşilay Kayseri Şubesini ziyaretinde, bağımlılıkla mücadelede herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çeken Akar, "Neslimizin kurtarılması bakımından sizlerin koordinatörlüğü ve yol göstericiliğinde devletimizin, milletimizin, bütün kişi, kurum ve kuruluşların, herkesin seferber olması gerekiyor. Zaten bir devlette, bir milletteki problemler hiçbir zaman sadece bir birimin problemi değildir." dedi.

Güçlü olmak için madden ve manen güçlü nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayan Akar, "Uyuşturucu genetiği mahvediyor, DNA'yı, insanın düşünce sistemini, tabiatını, her şeyini bozuyor. Dolayısıyla bu gerçekten bir milli felaket. Bizim de buna milli felaket anlayışı içinde bakmamız lazım. Bütün kurumlarla kuruluşlarla bunun mücadelesini sürdürmemiz lazım. Geniş düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Ziyaretinde Akar'a Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

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