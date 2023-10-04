Akardan şehit Bozlağan'ın ailesine taziye ziyareti

İlk olarak Bozlağan'ın şehit edildiği bölgede incelemelerde bulunan ve güvenlik güçlerinden bilgi alan Akar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekilerle Bozlağan'ın ailesini ziyaret etti.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye olarak ilerlerken birçok hain saldırıyla karşılaştıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin güvenliği ve bekası için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırılara karşı ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla askerimiz, polisimiz ve jandarmamız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir. Bunlar ister yurt dışında olsun ister sınır ötesinde olsun nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi bunların ensesindedir. Bunların bulundukları yerleri, barınakları ve sığınakları tespit ediyoruz. Bunları etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa yapılacak."