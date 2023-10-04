İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5688
  • EURO
    29,013
  • ALTIN
    1617.52
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akardan şehit Bozlağan'ın ailesine taziye ziyareti
Güncel

Akardan şehit Bozlağan'ın ailesine taziye ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Akardan şehit Bozlağan'ın ailesine taziye ziyareti
ABONE OL

İlk olarak Bozlağan'ın şehit edildiği bölgede incelemelerde bulunan ve güvenlik güçlerinden bilgi alan Akar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekilerle Bozlağan'ın ailesini ziyaret etti.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye olarak ilerlerken birçok hain saldırıyla karşılaştıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin güvenliği ve bekası için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırılara karşı ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla askerimiz, polisimiz ve jandarmamız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir. Bunlar ister yurt dışında olsun ister sınır ötesinde olsun nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi bunların ensesindedir. Bunların bulundukları yerleri, barınakları ve sığınakları tespit ediyoruz. Bunları etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa yapılacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.