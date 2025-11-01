Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözlere tepki: Saygısızlık ve sorumsuzluktur

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Akar, şu ifadeleri kullandı:

Bir devletin bekası;

Kurumların ve onları temsil eden şahsiyetlerin saygınlığı ve etkinliği ile mümkündür.

TBMM; devletin kalbi,

Terörsüz Türkiye; milletimizin ortak hedefidir.

Bu hedefe yürürken;

Birlik ve beraberlik,

Sorumlu davranmak şarttır !

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un duruşu da sevdası da bellidir, açıktır, nettir.

TBGT'nin inşa ve ihyası için çalıştığımız bu günlerde yapılan, Meclis Başkanımız Sayın Kurtulmuş'un şahsında TBMM'ne karşı büyük bir saygısızlık, sorumsuzluktur.

Yanlıştır!

Derhal düzeltilmelidir.

Numan Kurtulmuş salonu terk etti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Numan Kurtulmuş'a dönük saygısızlığı kınıyoruz

Cevdet Yılmaz'dan Kurtulmuş'a yönelik saygısızlığa tepki: Meclisimizin itibarına da hakaret edildi