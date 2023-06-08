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Akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

Son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle akarsuların seviyelerinin düşmesi, yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göçünü zorlaştırıyor.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 03:00 - Güncelleme:
Akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
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Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve aşırı buharlaşma sonucu hem Van Gölü'nün hem de akarsuların su seviyesinde düşüş yaşanıyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz döneminde nesillerini sürdürebilmek için tatlı sulara akın eden inci kefalleri de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Su seviyesindeki düşüklük nedeniyle derelerin üst kısımlarına kadar çıkamayan balıklar, bu nedenle verimli bir üreme dönemi geçiremiyor.

Göçün en iyi izlenebildiği, balık yoğunluğunun en fazla olduğu Deli Çay'da bu yıl balık varlığının düştüğü gözleniyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Erciş ilçesindeki balık bendinde göç yolculuğundaki inci kefallerini görüntüledi.

Bu yıl derelerdeki balık miktarının çok az olduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"İnci kefalleri yıllardır doğamızda var. Van Gölü'nün tuzluluğu binde 19'a çıkınca balıklar gölde üreme niteliğini kaybetti. Dolayısıyla her yıl ilkbaharda tatlı suya ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle tatlı sulara akın ederek üreme yapıyorlar. Somonlardan farklı olarak inci kefali yumurtalardan çıkan yavrularla birlikte geri dönüyor. Mansapta bekleyip o dengeyi sağladıktan sonra göle dönüyorlar. Şu anda yaşadığımız büyük bir trajedi. İnci kefalinin üremesi için tatlı su kaynağına ihtiyaç var. Şu anda az miktarda su aktığı için inci kefallerinin çoğu öldü ya da geçiş yapıp ilerleyemedi. İnci kefali üreme yapmadığı zaman çoğalamaz ve böyle giderse tükenir. Bunun sorumlusu kuşkusuz, doğadaki her trajedide olduğu gibi insan. Bir ay boyunca suyun buraya akmasını sağlayamadılar ve bu kadar canlının ölmesine neden oldular."

  • inci kefal
  • kuraklık

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