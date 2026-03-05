İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Akaryakıt fiyatlarına yeni formül: Zamların yüzde 75'ine ÖTV indirimi

Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemiyle, bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.

5 Mart 2026 Perşembe 00:33
Akaryakıt fiyatlarına yeni formül: Zamların yüzde 75'ine ÖTV indirimi
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.

Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.

Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.

10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.

Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.

