İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5605
  • EURO
    7,258
  • ALTIN
    342.013
  • BIST100
    88116.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akaryakıt hırsızları yakalandı: 11 zanlıdan 2'si tutuklandı
Güncel

Akaryakıt hırsızları yakalandı: 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'de akaryakıt hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:05
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde BOTAŞ'a ait Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan ham petrol çaldığı iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sonucu çalınan ham petrolün Hatay ve Adana'da bulunan bazı fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Tesislere yapılan operasyonda ise 5 şüpheli daha yakalandı. Tesislerde yapılan aramalarda 25, 7, 4 ve 2 ton ile 500 litrelik 8 tank, 2 adet bin litrelik varil, 1 çift taraflı pompa, 1 dönüşüm kazanı ve 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geleneksel Türk kılıçları, asırlık yöntemle yeniden hayat buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.