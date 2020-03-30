Akaryakıt hırsızları yakalandı: 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:05

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde BOTAŞ'a ait Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan ham petrol çaldığı iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sonucu çalınan ham petrolün Hatay ve Adana'da bulunan bazı fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Tesislere yapılan operasyonda ise 5 şüpheli daha yakalandı. Tesislerde yapılan aramalarda 25, 7, 4 ve 2 ton ile 500 litrelik 8 tank, 2 adet bin litrelik varil, 1 çift taraflı pompa, 1 dönüşüm kazanı ve 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.