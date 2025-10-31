İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Akaryakıt istasyonuna silahla daldılar: 10 dakika arayla iki soygun

Adana'da iki akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

31 Ekim 2025 Cuma 10:04
Akaryakıt istasyonuna silahla daldılar: 10 dakika arayla iki soygun
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 2 akaryakıt istasyonundan silahlı soygun yapan firari şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, akaryakıt istasyonundan toplam 7 bin lira ve çikolata gasbeden zanlılar Ali S. (26) ve N.O'yu (15) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna 21 Ekim'de gelen motosikletli ve kasklı 2 kişi, tabancayla buradaki görevliyi tehdit ederek cebindeki parayı gasbetmişti.

Şüpheliler daha sonra yakındaki başka bir akaryakıt istasyonuna giderek buranın market bölümünden para ve çikolata alıp kaçmıştı.

Akaryakıt istasyonlarındaki silahlı soygun güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

