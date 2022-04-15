İSTANBUL 19°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2022 Cuma / 14 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6251
  • EURO
    15,8474
  • ALTIN
    927.935
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Ekipler sevk edildi
Güncel

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Ekipler sevk edildi

Erzincan'da, akaryakıt istasyonunda yanan TIR paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale etti.

DHA15 Nisan 2022 Cuma 19:08 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 19:08
ABONE OL

Olay, saat 17.00 sıralarında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi çevre yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Mesut Uyürer yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 01 TG 620 plakalı TIR, akaryakıt istasyonu girişinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin yükseldiği TIR'dan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, çevrede panik de yaratan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.