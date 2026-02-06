İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,618
  • EURO
    51,481
  • ALTIN
    6814.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Vinç pompaya çarptı
Güncel

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Vinç pompaya çarptı

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir vinç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Vinç pompaya çarptı
ABONE OL

Korkutan kaza, gece saatlerinde Aydın'ın Efeler İlçesi İzmir Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç bulvar üzerinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarparak durabildi.

Kazanın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanmazken, akaryakıt pompasında ve araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • aydın
  • efeler
  • izmir
  • benzin istasyonu
  • vinç
  • akaryakıt istasyonu kaza
  • korkunç kaza

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.