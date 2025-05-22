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Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 26 gözaltı

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 26 gözaltı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve çeşitli suçlarla kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara ile Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte belgelerle çeşitli kamu kurumlarına kaçak akaryakıt sattıkları, üç farklı kurumun kalorifer yakıtı ihalelerine hile karıştırdıkları ve bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlendi.

Operasyonda, kamu kurumlarına verilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt, kamu kurumlarından çalındığı tespit edilen 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtı ile ağır sanayi, tonajlı araçlar ve kamu binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere hazırlanan 329 bin litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "akaryakıt kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma", "mühür bozma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.


  • Akaryakıt kaçakçılığı
  • Ankara operasyon
  • Gözaltı operasyonu

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