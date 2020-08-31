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Akaryakıt kaçakçılarını araçtaki yağ lekesi yakalattı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:18
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Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen ve üzerinde siyah yağ lekesi görülen kapalı kasa aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 1 adet bin 200 litre kapasiteli, 2 adet bin litre kapasiteli plastik tank, 4 adet 16 litrelik plastik bidon ve 9 adet 20 litrelik plastik bidon içerisinde toplam 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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