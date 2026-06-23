Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarıyla eş güdüm içinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, bu ithalat nedeniyle doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde de aynı iller ve 27 şüpheli bilgisiyle aktarıldığı görüldü.

Bakan Gürlek, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini ve kamu zararına neden olan sahte fatura ile hayali ihracat düzeneklerine karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini ifade etti.

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve süreçte görev alan tüm kurumlara teşekkür etti.