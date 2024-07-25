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Akbal Tüysüz, İYİ Parti'den istifa etti

2023 Genel seçimlerinde CHP ile Düzce'de ortak girilen seçimde İYİ Parti'nin adayı olarak 2. sırada yer alan ve meclise giremeyen milletvekili adayı Aslıhan Akbal Tüysüz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İHA25 Temmuz 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Akbal Tüysüz, İYİ Parti'den istifa etti
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Düzce teşkilatlarının kurucu üyelerinden birisi olan ve son genel seçimlerde partisinden milletvekili adayı olmak için yola çıkan Aslıhan Akbal Tüysüz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aslıhan Akbal Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucu üyesi olduğum İYİ Parti teşkilatlarından bugün itibariyle üzülerek ayrılıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki özellikle son dönemdeki açıklamaları ile İYİ Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanı Sn. Müsavvat Dervişoğlu'nu takdirim sürmekte, ülkemiz bazında yükselişi mutlulukla takip etmekteyim. Ancak yerel bazda art arda yapılan hatalardaki ısrar faydalı olmak ve hizmet etmek istediğim memleketim Düzce'de mevcut şartlarda bu çatı altında siyaset yapabilme alanı bırakmamıştır. Partim ve rozetim için vermiş olduğum mücadelem noktasında vicdanen rahatım. Doğup büyüdüğüm Düzce'min daha yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte birlikte çalıştığım parti üyesi olan ve olmayan tüm arkadaşlarımıza ve desteklerini benden esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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