8 Temmuz 2021 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:08

Akbank'ın 2 gün boyunca devam eden sorunu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dün konu hakkında açıklama yapan banka yetkilileri, 'siber saldırı' iddialarına da yanıt vermişti. Milyonlarca Akbank kullanıcısı 2 gün boyunca finansal işlemlerini mobil, internet veya ATM'ler üzerinden gerçekleştiremedi. Bu sabah yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Peki Akbank ne zaman düzelecek? Akbank'ta arıza giderildi mi? İşte son gelişmeler...

AKBANK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Akbank müşterileri 6 Temmuz'dan bu yana mobil uygulama ve internet şubelerinden işlem gerçekleştiremiyordu. Bankanın mobil uygulamasında "oturum kapandı" hatası görünürken internet sitesinde de "bu siteye ulaşılamıyor" hatası kullanıcıları karşıladı.

Dün de erişim sorunu devam eden Akbank'tan ise siber saldırı haberlerine ve sistemde yaşanan soruna ilişkin açıklama geldi.

Bu sabah ise Twitter hesabından yapılan açıklamayla müşterilerin mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

AKBANK'TA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi.

İşte Akbank'tan yapılan yeni açıklamalar:

'ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.'

'ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

'ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.'