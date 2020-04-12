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Akbaşoğlu: Kundaktaki bebekleri öldürenler kodeste kalmaya mahkumdur

TBMM'deki infaz yasası düzenlemesiyle ilgili görüşemeler devam ederken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 'Kimileri Savcı Selim Kiraz'ın yanında kimileri de PKK ve DHKP-C'nin yanında yer alabilirler. Biz Savcı Selim Kiraz'ın yanında yer alanlarız. Kundaktaki bebekleri öldürenler kodeste kalmaya mahkumdur.' dedi.

star.com.tr12 Nisan 2020 Pazar 18:28 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:39
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan infaz yasası düzenlemesi, Meclis'e geldi.

TBMM'de alınan yoğun koronavirüs önlemleri ile Genel Kurul gerçekleştirildi. Genel Kurul, ceza infaz yasası gündemi ile toplandı. AK Parti ve MHP'nin uzun süre çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP teröristlerin de dahil edilmesini istedi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Meclis'teki skandal tavrına, CHP ve İYİ Parti'den de destek geldi.

Ceza infaz yasasına başta terör olmak üzere tüm suçların dahil edilmesini isteyen HDP'liler Meclis geleneğine aykırı davranarak ellerinde dövizlerle protesto yaptı.

AKBAŞOĞLU: KUNDAKTAKİ BEBEKLERİ ÖLDÜRENLER KODESTE ALMAYA MAHKUMDUR

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kimileri Savcı Selim Kiraz'ın yanında kimileri de PKK ve DHKP-C'nin yanında yer alabilirler. Biz Savcı Selim Kiraz'ın yanında yer alanlarız. Biz PKK'nın, DHKP-C'nin, PYD'nin, DEAŞ'ın ideoloji ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ve teröristlerin karşısındayız. Kundaktaki bebekleri öldürenler kodeste kalmaya mahkumdur. Bu tasarıdan terör örgütlerinin yararlanmaması noktasında milletimizin kanaatleri doğrultusunda bu görüşleri ortaya koyduk."

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