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Akbatı Koşusu’nda iyiliğe koşuyoruz

“Yaşamak çok güzel” sloganıyla yaşama dair güzellikleri misafirleriyle buluşturan Akbatı AVM, 24 Mart Pazar günü misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak. Bu yıl Akbatı Koşusu’nu ikinci kez gerçekleştirecek olan Akbatı, koşu kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı’nı destekleyecek.

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Yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü, 10:00-12:00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde üç farklı parkurda gerçekleşecek.  Akbatı Çocuk Koşusu’na 4-12 yaşları arasındaki tüm minik misafirler katılabilecek. Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16:00’a kadar devam edecek spor, müzik ve eğlenceyi biraraya getiren etkinliklerde, misafirler keyifli bir gün yaşayacak. 
 
Akbatı Koşusu için www.akbatikosu.com web sayfası üzerinden online kayıt yapılabilir.
 
AKBATI HAKKINDA
 
Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı, 200’e yakın mağaza, 9 sinema salonu, dinlenme ve buluşma adresi olan özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları ile dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer aldığı Restaurantlar Meydanı ile hizmet vermektedir. Akbatı, aldığı ödüllerle ulusal ve uluslararası platformlarda da başarısını tescillemiştir. Akbatı, yeşil bina değerlendirme sistemi olan BREEAM In Use (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Sertifikasına “Excellent” seviyesinde sahiptir.
 

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