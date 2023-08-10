Akbelen'de çevreci rolüne soyunanların maskesi düştü! Otopark için ağaç katliamı

Akbelen'de sözde ağaç katliamını protesto eden CHP, İzmir'in Bornova ilçesindeki ağaç katliamına sessiz kalıyor. CHP'li Bornova Belediyesi, vatandaşların akşamları oturup sohbet ettiği parkta yer alan ve aralarında asırlık zeytin ağaçlarının olduğu çok sayıda ağacı tüm itirazlara rağmen bir bir kesti. İddiaya göre kesim işlemi, parkın hemen yanındaki site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı açmak için gerçekleştirildi.

Akbelen'de çevreci rolüne soyunanların maskesi İzmir'in Bornova ilçesinde düştü. CHP'li Bornova Belediyesi, Evka 3 semtinde Erzene Mahallesi'nde bir site inşaatının hemen yanında, çevre sakinlerinin de uğrak yeri olan park alanındaki 3'ü asırlık zeytin, 7'si meyve ağacı olmak üzere toplam 10 ağacı, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen kesti.

İddiaya göre parkın hemen yanında site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı oluşturmak için ağaç katliamı yapıldı. Sabah'ın haberine göre, Ayrıca aynı sitede CHP'li bir belediye meclis üyesinin de dairesi olduğu öğrenildi.

Bornova Belediyesinin ağaç katliamı hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisine neden oldu. Ağaç katliamı Bornova Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Adem Kasacı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsüyle ortaya çıktı.

Videoda Bornova Belediyesi ekiplerinin zeytin ağaçlarını kestiği görüntüler yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kasacı paylaşımında: "CHP'li Bornova Belediyesi zeytin ağaçları da dahil olmak üzere çok sayıda ağacı katletti.

Akbelen'de "ağaç sevgisi ve çevrecilik damarı" kabaranlar neden CHP'li Bornova Belediyesi ağaçları katlederken sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İNAN: MUHALEFET İYİ İZLESİN

Bornova'daki katliamı bir tepki de AK Parti İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Kasacı'nın görüntülerini alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Görüntüleri izleyebilmek mümkün değil. Canlı şahit olan hemşehrimizin yaşadığı üzüntüyü çok iyi anlıyorum. Bugün sözde tiyatrolar düzenleyen muhalefet iyi izlesin" ifadelerini kullandı.

İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağaç katliamına tepki gösterdi.

CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN DE DAİRESİ VAR

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da söz konusu bölgeye giderek yerinde incelemede bulundu. Çankırı burada yaptığı açıklamada, "Gördüğümüz manzara gerçekten içler acısı. Aldığımız bilgilere göre bu bölgede CHP'li bir belediye meclis üyesine ait daire de mevcut. Kendisinin de bu konudan haberdar olduğunu ve bizzat sorumlu olduğunu da söylemek mümkün. İşin en korkunç yanı da bu zaten. Bu şahıs belediyeyi de kendi şirketi gibi kullanıp istediğinde görevlileri çağırıp ağaç kestirebiliyor. Acaba CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, belediye meclis üyelerine mi tahsis edildi de haberimiz yok? Anladığımız kadarıyla Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü konuya bir telefon kadar amade. Burada zeytin ağaçlarının yanı sıra diğer türdeki ağaçların da acımasızca kesildiğini görmek mümkün. Ancak zeytin ağaçlarının ne kadar değerli olduğunu anlatmamıza gerek yok herhalde. Yönetmelik ne diyor: 'Zeytinlik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içerisinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları içerisine alınması halinde; alt yapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmada bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi, Bakanlığın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir.

Bu iznin verilmesinde Bakanlığa bağlı Müdürlüklerin, Enstitülerin ve varsa Ziraat Odalarının uygun görüşü alınır.' Şimdi soruyorum, bu katliam yapılırken tarım il müdürlüğü ve ilgili enstitüler ile ziraat odasının kapısı çalındı mı? İzin alındı mı? Hayır. Şaşırmadık çünkü CHP zihniyeti bu tarz emrivaki ve kafasına göre siyaset yapmayı sever. Çünkü onların kafasında sadece çıkarlar söz konusudur. Biz hükümet olarak tüm adımları atarken kılı kırk yarıyoruz. Ona rağmen birileri bir yerlerde çevrecilik çığırtkanlığı yapıyor. Biz bu sahneyi daha önce gezi eylemlerinde şimdi de Akbelen'de gördük. Madem mesele birkaç ağaç ise hani neredeler? Yoksa finansörleri tarafından izinliler mi?" dedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

CÜNEYT EVRENDİLEK: Yazıklar olsun. İkiyüzlü karaktersizler nerede? Güzelim Bornova'm, yıllardır sömürdüler...

MEHMET FIRAT: Dünden beri binlerce kişi isyan etti paylaştı, yorum yaptı, etiketledi. Ama hâlâ bir açıklama yok! Neredesiniz CHP'liler, Geziciler, çevreciler!?..

ZEHRA ÖZDEMİR: Gerçek çevreci değiller, siyasal çevreciler. Ağaçlara, ormanlara zarar verenler kendileri olunca hiçbir sorun yok ama oluşan sorundan hükümeti suçlama malzemesi çıkarsa, bunu hemen değerlendirip iktidarı eleştirir, bir anda çevreci(!) olurlar; çünkü siyasal çevreciler öyle yapar.