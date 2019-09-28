Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG´nin işgaline son vermesi için Fırat´ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye´nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD´li heyet Ankara´ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat´ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı. İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta Suriye´nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale´de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa´dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale´ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı. Pistte park halinde bekleyişini sürdüren helikopterlerin gün içerisinde yapılabilecek yeni hava devriyesine katılabileceği belirtildi.