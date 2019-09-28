24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Akçakale'de helikopter hareketliliği

FIRAT´ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG´nin işgaline son vermesi için Fırat´ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye´nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD´li heyet Ankara´ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat´ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı. İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta Suriye´nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale´de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa´dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale´ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı. Pistte park halinde bekleyişini sürdüren helikopterlerin gün içerisinde yapılabilecek yeni hava devriyesine katılabileceği belirtildi.

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi başladı

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Sonbaharda tatil bir başka

Sonbaharda tatil bir başka

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimi' kararı: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimi' kararı: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ne yaptığını öğrenince Suriyeli genci alnından öptü

Ne yaptığını öğrenince Suriyeli genci alnından öptü

Bu kadarına pes! Yasa dışı bahisin yeni malzemesi deprem oldu

Bu kadarına pes! Yasa dışı bahisin yeni malzemesi deprem oldu
 

POPÜLER HABERLER

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA