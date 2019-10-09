Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn'da hareketlilik gözlendi. Barış Pınarı operasyonu için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi üzerinden harekete geçildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara ise çeşitli uyarılar yapıldı. Akçakale'de okullar tatil mi? Şanlıurfa Akçakale'de okullar kaç gün tatil? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Belediye ayrıca vatandaşlara sokaklarda kalabalık şekilde gezmeyin uyarısında da bulundu.

AKÇAKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Barış Pınarı operasyonu için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi üzerinden harekete geçildi. Belediye hoparlörlerinden okulların tatil edildiği anonsu yapıldı. Belediye ayrıca vatandaşlara sokaklarda kalabalık şekilde gezmeyin uyarısında da bulundu.

TEL ABYAD'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.

CEYLANPINAR'DAN OBÜS SESLERİ DUYULUYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır."