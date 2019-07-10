Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor
Şanlıurfa'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.
- DHA
Dün Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi. Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.
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