1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Akçakoca Belediyesi başkan vekili Alev Ünal oldu

Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde AK Parti'li Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi.

Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken 1 üye ise boş oy kullandı.

Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun (8) yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti'liler ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı.

Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

