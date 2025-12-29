İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9405
  • EURO
    50,6051
  • ALTIN
    5982.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akçakoca'ya ateş düştü: Polis memuru Külünk'ün acı haberi ailesine verildi
Güncel

Akçakoca'ya ateş düştü: Polis memuru Külünk'ün acı haberi ailesine verildi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Akçakoca'ya ateş düştü: Polis memuru Külünk'ün acı haberi ailesine verildi
ABONE OL

Külünk'ün şehadet haberinin verilmesinin ardından Türk bayrağı asılan Santral Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve protokol üyeleri, eve gelerek anne Kevser ve baba Aydın Külünk'e başsağlığı dileklerini iletti.

50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Külünk için yarın Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan kritik detaylar

Yalova'daki çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi! Bakan Yerlikaya: 3 polisimiz şehit oldu

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.