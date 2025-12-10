İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Akyazı'da yaşlı çift kayboldu: Ekipler seferber oldu
Akyazı'da yaşlı çift kayboldu: Ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Akyazı–Taraklı hattındaki Karagöl Yaylası'nda izleri kaybolan 71 ve 72 yaşındaki çift için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için ekipler seferber oldu. Çift, gece görüşlü dronlarla her yerde didik didik aranıyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı.

  • karagöl yaylası
  • kayıp çift
  • sakarya

