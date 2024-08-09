Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz -[48.11 km]Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:10:38:21 TSİ
Enlem:36.02167 N
Boylam:28.88667 E
Derinlik:11.76 km
Detay:https://t.co/g1TpWqwbUd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi