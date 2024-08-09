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Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerin göre, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde #deprem meydana geldi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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