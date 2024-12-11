Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz -[210.17 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
Detay:https://t.co/XTwZwzaTDM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi