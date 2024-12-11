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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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