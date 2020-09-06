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Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum' dedi.

06 Eylül 2020 Pazar 12:54 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 13:23
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Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

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