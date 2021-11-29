'Akdeniz için Birlik'ten Suriye krizine çözüm için çabaların hızlandırılması mesajı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:26 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:30

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) bu yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ortadoğu barış süreciyle ilgili olarak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sosyo-ekonomik koşulları iyileştirmeye yönelik tedbirler üzerinde anlaşmaya varmak da dahil olmak üzere, taraflar arasında son zamanlardaki üst düzey temasların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İki devletli çözüm temelinde müzakereleri yeniden başlatmaya katkıda bulunan tüm adımların teşvik edildiğinin ifade edildiği açıklamada, yerleşimlerin inşasının sürece zarar vereceği ve "Kudüs'teki kutsal yerler için tarihsel statükonun korunması" gerektiği hatırlatıldı.

- LİBYA



Açıklamada, Libya yol haritası temelinde krize siyasi çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki süreci desteklemek için "uluslararası ve bölgesel çabalara destek" ifadesi de yer alırken, bu bağlamda, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin önemi vurgulandı.

- SURİYE



Ortak açıklamada BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ve 2012 Cenevre Bildirisinin tüm yönleriyle tam olarak uygulanması yoluyla Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması için çabaların hızlandırılması gerektiğine işaret edildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e ve Anayasa Komitesi toplantılarının kolaylaştırılması da dahil olmak üzere tüm çabaları destekleme mesajının verildiği açıklamada, "Akdeniz için Birlik üyeleri, Suriye'de ihtiyacı olanlara insani yardım sağlayarak ve Suriyeli mülteciler ile ev sahibi ülkeleri destekleyerek Suriye halkına destek olma taahhütlerini yinelediler." denildi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Akdeniz için Birlik, 1995'te başlayan ve Barselona Süreci olarak da bilinen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın (EUROMED) devamı niteliğini taşıyor.

