Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın ilk katılımcısı Pakistan oldu Uluslararası bir harekata dönüştürülmesi için yaklaşık 1.5 yıldır çalışmalar yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın ilk katılımcısı, dost ve müttefik ülkelerden Pakistan oldu. Akdeniz Kalkanı Harekatı’na 8 dost ülkenin daha katılımı bekleniyor.