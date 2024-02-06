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Akdeniz Üniversitesi, depremde kaybettiği 20 öğrencisi için anma köşesi oluşturuyor

Akdeniz Üniversitesi, asrın felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaybettiği 20 öğrenci için fakültelerde anma köşesi oluşturuyor. Depremin yıl dönümünde vefat eden öğrencileri anan Rektör Özkan, onların hatıralarını daima yaşatacaklarını söyledi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 12:05 - Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi, depremde kaybettiği 20 öğrencisi için anma köşesi oluşturuyor
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Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda depremde hayatını kaybeden öğrenciler için kendi fakültelerde anma köşesi oluşturuyor. Depremde yaşamını yitiren 20 öğrencinin hatırası fakültelerinde yaşatılacak.

"EVLATLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

6 Şubat tarihinin tüm Türkiye için acı bir gün olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "6 Şubat sabahı büyük bir acıya uyandık. Depremin üzerinden bir yıl geçti ancak acılarımız hala çok taze. Tüm Türkiye'yi yaralayan depremde Akdeniz Üniversitesi olarak 20 evladımızı yitirdik. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız da. Onların hatıralarını hem kalbimizde hem de okudukları fakültelerde yaşatacağız" dedi.

Depremin ardından tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, "Her zaman olduğu gibi zor zamanlarda kenetlenen Türk milletinin dayanışma gücüne bir kez daha şahit oldum. Deprem sonrası Hatay'a giderek yaşanan felaketi bizzat yerinde gördüm. 6 bin öğrencimiz vardı deprem bölgesinde. Hem onlara hem vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmak istedik. Yine o dönem depremzedelerimizi üniversitemizde ağırladık. En zor zamanlarında yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. Halen de depremzede vatandaşlara elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi olarak gerek bilimsel çalışmalar, gerek topluma katkı çalışmalarıyla deprem çalışmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Rektör Özkan, "Dilerim bir daha böyle büyük acılar yaşamayız. Depremde yaşamını yitirenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

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