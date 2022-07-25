Çöp evden çıkan çocuğun sağlık durumu... Şiddetli gelişme geriliği var

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, çöp evden çıkan çocuğun son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Bizimle iletişime geçti, tedavi altında, sağlık durumu iyi. Çok zayıf, minyon bir çocuk. Bir deri bir kemik neredeyse. Elimizden gelen ek desteği yapıyoruz. 17 kilo, boyu da 138 santim. Herhangi bir organ yetmezliği tespit etmedik.

Sıvı açığı var, takviye edeceğiz. Okuma yazma bilmiyormuş. Taze fasulye yemiş, çorba içmiş, yoğurt yemiş. Çok az da olsa. Şu anda enerjisi az. 'Burada olmaktan mutluyum' dedi. Verdiğimiz oyuncağı görünce çok mutlu oldu.

KAPININ ARKASINDAN DRAM ÇIKTI



Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

KAFEDE KEYİF YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"HİÇBİR YARDIMI KABUL ETMİYORDU, KAÇMASIN DİYE KİLİTLEDİM"

Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

"Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim."

Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneye verilmesinin ardından, Antalya'da yine savcılık kararıyla anneden alınarak koruma altına alındığı açıklandı. Teyze Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşındaki kendi çocuğunun da korumaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur. Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.'ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya'ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır. Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur" denildi.

Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Müdürlüğümüzde çocuğun öz bakımları yapılmış, akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya'da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır. Teyze Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa'da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa'da gözaltında tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.