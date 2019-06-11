Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 3,2 büyüklüğünde deprem maydana geldi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3, 2 büyüklüğünden deprem kaydedildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 79 kilometre açığında, saat 12.13'te meydana gelen deprem, 42 kilometre derinlikte oldu.
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