Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandili Rasathanesi, saat 00:53'te Akdeniz açıklarında derinliği 79 km olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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