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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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