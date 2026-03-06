İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Mart 2026 Cuma 08:46
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

