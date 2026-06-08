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  • Akdeniz'de can pazarı: 48 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı
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Akdeniz'de can pazarı: 48 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı

Akdeniz'de Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken denize düşen 48 kişiyi ise bölgedeki Türk balıkçılar kurtardı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 01:08 - Güncelleme:
Akdeniz'de can pazarı: 48 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı
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Düzensiz göç rotaları arasında öne çıkan güzergahlardan olan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasında kalan Orta Akdeniz'de yeni bir göçmen trajedisi yaşandı. Olayda can kaybının artmasını Türk balıkçılar önledi.

İtalyan basınında, İtalya Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Malta'nın 45 ila 50 deniz mili güneydoğusunda yaklaşık 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.

Olayda 10 kişi hayatını kaybederken 48 kişi bölgedeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Malta makamlarının, olay dolayısıyla İtalya Sahil Güvenliği'nden yardım istediği ve bölgeye ulaşan İtalyan ekiplerinin, 10 kişinin cesedini denizden topladığı ve de kayıp kişileri bulmak için çalışma başlattığı belirtildi.

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Söz konusu olayda, kritik ilk yardımı yapan ve faciada can kaybının artmasının önüne geçen ise bölgede bulunan Türk balıkçılar oldu.

Bölgedeki Türk balıkçıların yakını Osman Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim teknemiz orada. Biraderlerim orada. Denk gelmişler böyle bir olaya. Batarken görmemişler ama suyun üzerinde insanları görmüşler. İnsanları almışlar teknelere ve bölgedeki makamlara ihbar etmişler durumu." ifadelerini kullandı.

Türk balıkçıların olay anına çektiği görüntülerde de balıkçıların, denizde zor durumda tekbir getiren göçmenleri, ip ve halatlar atarak denizden teknelerine aldığı görülüyor.

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